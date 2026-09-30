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Green Metals Industries, Abu Dabi'de 250 milyon $ yatırımla çelik ve boru tesisi kurmayı planlıyor

Çarşamba, 30 Eylül 2026 12:02:24 (GMT+3)   |   İstanbul

BAE merkezli Green Metals Industries (GMI), ülkenin ithal ettiği vasıflı ve alaşımlı çelik kalitelerinin üretimine odaklanmak üzere Abu Dabi'deki Khalifa Ekonomik Bölgeleri'nde (KEZAD), ilk aşamasında yaklaşık 250 milyon $ yatırım yapılacak entegre bir çelik ve boru tesisi kurmayı planladığını açıkladı.

Yıllık 1,2-1,4 milyon mt çelik üretim kapasitesine sahip olacak tesis, ergitme, döküm, haddeleme ve boru üretimini tek bir komplekste birleştirecek. Çeliğin tamamının ergitme ve döküm işlemleri BAE'de gerçekleştirilecek. Şirketin hissedarları, uzun teslim süreli ekipmanların tedarikine ilişkin sözleşmelerin imzalandığı ve 2028 yılında kademeli olarak devreye alınması beklenen ikinci aşama için de benzer tutarda yatırım taahhüdünde bulundu.

Vasıflı çelik odaklı üretime kütük tedariki de eklendi

GMI'nın ürün portföyü, enerji, mühendislik ve imalat sektörlerine yönelik karbon çeliği, paslanmaz çelik ve alaşımlı çelik kalitelerinde blum, kütük, yuvarlak yarı mamul, nihai yassı ve uzun ürünler ile boruları kapsayacak. Şirket iç piyasa koşullarını dikkate alarak başlangıçtaki ürün stratejisini yerel haddehanelere ticari kalite kütük tedarikini de içerecek şekilde genişletti.

GMI CEO'su Sameer Sharma, “BAE'nin halihazırda ürettiği ürünlerin tonajlarını artırmak yerine, ülkenin şu anda ithalatını yaptığı çelikleri üreteceğiz,” ifadelerini kullandı.

Şirket, üretimi artırma sürecinde aylık yaklaşık 70.000 mt üretime ulaşmayı, devreye alma ve müşteri onay süreçlerinde ilerleme sağlandıkça bu miktarı 100.000-120.000 mt seviyesine yükseltmeyi hedefliyor.

Esnek hammadde bileşimi üretimi destekleyecek

Tesiste, ikincil metalürji üniteleriyle desteklenen indüksiyon ocakları ve elektrik ark ocakları kullanılacak. Esnek hammadde bileşimi hurda, doğrudan indirgenmiş demir ve sıcak briketlenmiş demiri kapsayacak. GMI, önceliği yerel kaynaklardan temin edilen metalik hammaddelere vermeyi ve gerektiğinde bölgesel tedarikle desteklemeyi planlarken, yerel hurda arzının tamamının ülke içindeki talebi karşılamak için kullanılacağı beklentisiyle BAE'nin 2027 yılının başlarından itibaren hurda ithalatına başlayacağını öngörüyor.

Etiketler: Boru Borular BAE Orta Doğu Çelik Üretimi 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Soğuk Çekme Dikişsiz Boru

Dış Çap 13 - 45 mm
Et Kalınlığı 0,4 - 1,5 mm
  6112-DC01
Tedarikçi KATIRCIOGLU DEMIR CELIK SAC SAN TIC LTD STI
Teklifi Gör

Galvanizli Boru

Dış Çap 26,9 - 125 mm
Et Kalınlığı 1 - 2 mm
 
Tedarikçi KZT DEMİR ÇELİK A.Ş
Teklifi Gör

Galvanizli Boru

Dış Çap 21,3 - 219,1 mm
Et Kalınlığı 1,8 - 7,11 mm
 
Tedarikçi KZT DEMİR ÇELİK A.Ş
Teklifi Gör

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