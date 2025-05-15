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ABD altı ülkeden ithal büyük çaplı kaynaklı boruya yönelik vergilere devam edecek

Perşembe, 15 Mayıs 2025 11:18:00 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı, Kanada, Çin, Yunanistan, Hindistan, Güney Kore ve Türkiye’den ithal büyük çaplı kaynaklı boruya yönelik antidamping vergilerinin ve Çin, Hindistan, Güney Kore ve Türkiye’den ithal aynı ürüne yönelik telafi edici vergilerin dönem sonu incelemelerinin nihai sonuçlarını paylaştı.

Bakanlık bahsi geçen vergilerin kaldırılması durumunda dampingin ve iç piyasaya verilen zararın devam ya da tekrar edebileceğini bildirdi.

Bu doğrultuda Kanada, Çin, Yunanistan, Hindistan, Güney Kore ve Türkiye için damping marjları sırasıyla %12,32, %132,63, %10,26, %16,85, %4,76-17,28 ve %2,57-5,11 olarak belirlenirken teşvik oranları Çin için %198,49, Hindistan için %541,15, Güney Kore için %0,01-27,42 ve Türkiye için %0,92-3,72 oldu.

Bahsi geçen ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7305.11.1030, 7305.11.1060, 7305.11.5000, 7305.12.1030, 7305.12.1060, 7305.12.5000, 7305.19.1030, 7305.19.1060, 7305.19.5000, 7305.31.4000, 7305.31.6090, 7305.39.1000, 7305.39.5000, 7305.11.1030, 7305.11.1060, 7305.11.5000, 7305.12.1030, 7305.12.1060, 7305.12.5000, 7305.19.1030, 7305.19.1060, 7305.19.5000, 7305.31.4000, 7305.31.6090, 7305.39.1000, 7305.39.5000, 7305.11.1030, 7305.11.1060, 7305.11.5000, 7305.12.1030, 7305.12.1060, 7305.12.5000, 7305.19.1030, 7305.19.1060, 7305.19.5000, 7305.11.1030, 7305.11.1060, 7305.11.5000, 7305.12.1030, 7305.12.1060, 7305.12.5000, 7305.19.1030, 7305.19.1060, 7305.19.5000, 7305.31.4000, 7305.31.6090, 7305.39.1000, 7305.39.5000, 7305.11.1030, 7305.11.1060, 7305.11.5000, 7305.12.1030, 7305.12.1060, 7305.12.5000, 7305.19.1030, 7305.19.1060, 7305.19.5000, 7305.31.4000, 7305.31.6090, 7305.39.1000, 7305.39.5000, 7305.11.1030, 7305.11.1060, 7305.11.5000, 7305.12.1030, 7305.12.1060, 7305.12.5000, 7305.19.1030, 7305.19.1060, 7305.19.5000, 7305.31.4000, 7305.31.6090, 7305.39.1000, 7305.39.5000, 7305.31.4000, 7305.31.6090, 7305.39.1000 ve 7305.39.5000 kodları altında bulunuyor.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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