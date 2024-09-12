ABD 10 ülkeden ithal korozyona dayanıklı çeliğe antidamping ve telafi edici vergi soruşturması başlattı

ABD Ticaret Bakanlığı, Avustralya, Brezilya, Kanada, Meksika, Hollanda, Güney Afrika, Tayvan, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Vietnam’dan ithal korozyona çeliğe yönelik antidamping soruşturması ve Brezilya, Kanada, Meksika ve Vietnam’dan ithal ürünlere yönelik telafi edici vergi soruşturması başlattı.

Soruşturmalarda söz konusu ülkelerden yapılan ithalatın ABD iç piyasasına maddi zarar verip vermediği değerlendirilecek. Ticaret Bakanlığı’nın soruşturma süresini uzatmadığı takdirde Uluslararası Ticaret Komisyon’unun 45 gün içinde, yani 21 Ekim 2024 tarihine kadar bir ön sonuca ulaşması bekleniyor.

Bahsi geçen soruşturmalar, Steel Dynamics, Nucor Corporation ve US Steel’in de aralarında bulunduğu ABD merkezli bazı üreticiler tarafından soruşturmalara konu ülkelerden ithal korozyona dayanıklığı çeliğin ABD iç piyasasına maddi zarar verdiği ve herhangi bir önlem alınmazsa bu zararın artabileceği iddiasıyla talep edilmişti .

Söz konusu ürünler 7210.30.00, 7210.41.00, 7210.49.00, 7210.61.00, 7210.69.00, 7210.70.60, 7210.90.10, 7210.90.60, 7210.90.90, 7212.20.00, 7212.30.10, 7212.30.30, 7212.30.50, 7212.40.10, 7212.40.50, 7212.50.00, 7212.60.00, 7215.90.10, 7215.90.30, 7215.90.50, 7217.20.15, 7217.30.15, 7217.90.10, 7217.90.50, 7225.91.00, 7225.92.00, 7225.99.00, 7226.99.01, 7228.60.60, 7228.60.80, ve 7229.90.10 kodları altında kayıtlı bulunuyor.