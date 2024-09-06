ABD Türkiye dahil 10 ülkeden ithal korozyona dayanıklı çeliğe antidamping soruşturması başlatabilir

Steel Dynamics, Nucor Corporation ve US Steel’in de aralarında bulunduğu ABD merkezli bazı üreticiler, Avustralya, Brezilya, Kanada, Meksika, Hollanda, Güney Afrika, Tayvan, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Vietnam’dan ithal korozyona dayanıklı yassı haddelenmiş çeliğe yönelik antidamping soruşturması başlatılması için ABD Ticaret Bakanlığı’na başvuruda bulundu. Söz konusu şirketler ayrıca Brezilya, Kanada, Meksika ve Vietnam’dan ithal ürünlere yönelik telafi edici vergi soruşturması yapılmasını da talep ediyor.

Şirketler, söz konusu ülkelerden yapılan ithalatın ABD iç piyasasına maddi zarar verdiğini ve herhangi bir önlem alınmazsa bu zararın artabileceğini iddia etti. Ayrıca söz konusu ülkelerdeki kapasite artışı yatırımları, bu ülkelerden ABD’ye yapılan ihracatın artacağına yönelik endişe yarattı. Örneğin, Türk çelik üreticisi Tat Metal Çelik yakın zamanda 650.000 mt’luk yeni bir hat devreye alarak 800.000 mt’luk galvanizli çelik kapasitesini neredeyse iki katına çıkaracağını belirtti. Sonuç olarak aralarında Ağır Global, Tat Metal, Borusan, Çolakoğlu, Erdemir, Galva Metal ve Tosyalı’nın da bulunduğu Türk korozyona dayanıklı çelik ihracatçıları, soruşturma başlatılması ve damping tespit edilmesi durumunda antidamping vergisine tabi tutulabilir.

Öte yandan ArcelorMittal yakın zamanda Vega do Sul tesisinde tamamladığı yatırımla galvanizleme kapasitesini yıllık 1,6 milyon mt’dan 2,2 milyon mt’a çıkarırken Ternium Mexico’nun yıllık 600.000 mt kapasiteye sahip olacak yeni galvanizleme hattı 2025 yılında devreye alınacak. Buna ek olarak Vietnam merkezli Nam Kim Steel 2026 yılında devreye almak üzere 1,2 milyon mt kapasiteli bir galvanizli çelik tesisine yatırım yapıyor.

Söz konusu ürünler 7210.30.0030, 7210.30.0060, 7210.41.0000, 7210.49.0030, 7210.49.0040, 7210.49.0045, 7210.49.0091, 7210.49.0095, 7210.61.0000, 7210.69.0000, 7210.70.6030, 7210.70.6060, 7210.70.6090, 7210.90.6000, 7210.90.9000, 7212.20.0000, 7212.30.1030, 7212.30.1090, 7212.30.3000, 7212.30.5000, 7212.40.1000, 7212.40.5000, 7212.50.0000, 7212.60.0000, 7225.91.0000, 7225.92.0000, 7226.99.0110 ve 7226.99.0130 kodları altında kayıtlı bulunuyor.