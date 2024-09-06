 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD...

ABD Türkiye dahil 10 ülkeden ithal korozyona dayanıklı çeliğe antidamping soruşturması başlatabilir

Cuma, 06 Eylül 2024 12:22:21 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Steel Dynamics, Nucor Corporation ve US Steel’in de aralarında bulunduğu ABD merkezli bazı üreticiler, Avustralya, Brezilya, Kanada, Meksika, Hollanda, Güney Afrika, Tayvan, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Vietnam’dan ithal korozyona dayanıklı yassı haddelenmiş çeliğe yönelik antidamping soruşturması başlatılması için ABD Ticaret Bakanlığı’na başvuruda bulundu. Söz konusu şirketler ayrıca Brezilya, Kanada, Meksika ve Vietnam’dan ithal ürünlere yönelik telafi edici vergi soruşturması yapılmasını da talep ediyor.

Şirketler, söz konusu ülkelerden yapılan ithalatın ABD iç piyasasına maddi zarar verdiğini ve herhangi bir önlem alınmazsa bu zararın artabileceğini iddia etti. Ayrıca söz konusu ülkelerdeki kapasite artışı yatırımları, bu ülkelerden ABD’ye yapılan ihracatın artacağına yönelik endişe yarattı. Örneğin, Türk çelik üreticisi Tat Metal Çelik yakın zamanda 650.000 mt’luk yeni bir hat devreye alarak 800.000 mt’luk galvanizli çelik kapasitesini neredeyse iki katına çıkaracağını belirtti. Sonuç olarak aralarında Ağır Global, Tat Metal, Borusan, Çolakoğlu, Erdemir, Galva Metal ve Tosyalı’nın da bulunduğu Türk korozyona dayanıklı çelik ihracatçıları, soruşturma başlatılması ve damping tespit edilmesi durumunda antidamping vergisine tabi tutulabilir. 

Öte yandan ArcelorMittal yakın zamanda Vega do Sul tesisinde tamamladığı yatırımla galvanizleme kapasitesini yıllık 1,6 milyon mt’dan 2,2 milyon mt’a çıkarırken Ternium Mexico’nun yıllık 600.000 mt kapasiteye sahip olacak yeni galvanizleme hattı 2025 yılında devreye alınacak. Buna ek olarak Vietnam merkezli Nam Kim Steel 2026 yılında devreye almak üzere 1,2 milyon mt kapasiteli bir galvanizli çelik tesisine yatırım yapıyor.

Söz konusu ürünler 7210.30.0030, 7210.30.0060, 7210.41.0000, 7210.49.0030, 7210.49.0040, 7210.49.0045, 7210.49.0091, 7210.49.0095, 7210.61.0000, 7210.69.0000, 7210.70.6030, 7210.70.6060, 7210.70.6090, 7210.90.6000, 7210.90.9000, 7212.20.0000, 7212.30.1030, 7212.30.1090, 7212.30.3000, 7212.30.5000, 7212.40.1000, 7212.40.5000, 7212.50.0000, 7212.60.0000, 7225.91.0000, 7225.92.0000, 7226.99.0110 ve 7226.99.0130 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: Galvanizli Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

Romanyalı yassı mamul tüccarları fiyatlarını bir miktar artırırken üretici aynı seviyelerde tuttu

06 Eyl | Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye’de haddeciler zayıf talebin baskısı altında, indirimler gözlenebilir

06 Eyl | Yassı Ürünler ve Slab

Pakistan Çin’den ithal galvanizli saca hile soruşturması başlattı

06 Eyl | Çelik Haberler

Çin çıkışlı galvanizli sac fiyatları soğuk rulo sac ve sıcak rulo sac teklifleriyle birlikte düştü

05 Eyl | Yassı Ürünler ve Slab

Hindistan çıkışlı galvanizli sac fiyatları gerilese de alıcıların ilgisini çekemedi

05 Eyl | Yassı Ürünler ve Slab

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 36. Hafta, 2024

05 Eyl | Yassı Ürünler ve Slab

Avrasya Ekonomik Komisyonu Ukrayna ve Çin’den ithal galvanizli saca yönelik antidamping incelemesi başlattı

04 Eyl | Çelik Haberler

Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Temmuz döneminde %4,1 düştü

02 Eyl | Çelik Haberler

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 35. Hafta, 2024

29 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

Çinli galvanizli sac ihracatçıları fiyatlarını artırdı, iç piyasada beklentiler kötüleşti

29 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis