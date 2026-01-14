 |  Giriş 
ABB, InfraBuild için elektrik ark ocağı yenileme projesini tamamladı

Çarşamba, 14 Ocak 2026 12:31:31 (GMT+3)   |   İstanbul

Küresel teknoloji şirketi ABB, Avustralyalı çelik üreticisi InfraBuild’in Laverton tesisinde bulunan elektrik ark ocağının güç sistemini dayanıklılığını artırmak ve bakım risklerini azaltmak amacıyla modernize ettiğini açıkladı.

ABB proje kapsamında fırın uygulamaları için tasarlanan iki adet VD4-AF havalı devre kesici kurulduğunu ve yedek parça bulunabilirliği sınırlı olan eski yay tahrikli devre kesicilerin bu ekipmanlarla değiştirildiğini belirtti. UniGear ZS3.2 pano sistemine entegre edilen VD4-AF devre kesiciler, servo sürücü tahrik teknolojisi sayesinde bakım gerektirmeden 150.000’e kadar mekanik operasyon gerçekleştirebiliyor.

InfraBuild elektrik ark ocağı faaliyetlerinde güç sürekliliğinin kritik olduğunu, 2.500 amperlik yeni devre kesicilerin gelecekte daha yüksek güç girişine imkan tanıyarak verimlilik artışı sağlayacağını ve Laverton tesisinde uzun vadeli modernizasyon çalışmalarını destekleyeceğini vurguladı.


