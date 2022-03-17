AB Hindistan ve Endonezya’dan ithal paslanmaz soğuk saca nihai vergi getirdi

Perşembe, 17 Mart 2022 14:54:35 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Komisyonu Hindistan ve Endonezya’dan ithal paslanmaz soğuk saca nihai antidamping vergisi ve telafi edici vergi getirdiğini açıkladı. İncelemeler 1 Temmuz 2019 ve 30 Haziran 2020 tarihleri arasındaki dönemi kapsıyordu.

Nihai antidamping vergileri Hint ve Endonezyalı şirketler için %0-21,4 ve nihai telafi edici vergiler ise %9,3-35,3 oranlarında yer alıyor.

Söz konusu ürünler 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20 ve 7220 90 80 kodları altında kayıtlı bulunuyor.