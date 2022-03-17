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AB Hindistan ve Endonezya’dan ithal paslanmaz soğuk saca nihai vergi getirdi

Perşembe, 17 Mart 2022 14:54:35 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Komisyonu Hindistan ve Endonezya’dan ithal paslanmaz soğuk saca nihai antidamping vergisi ve telafi edici vergi getirdiğini açıkladı. İncelemeler 1 Temmuz 2019 ve 30 Haziran 2020 tarihleri arasındaki dönemi kapsıyordu.

Nihai antidamping vergileri Hint ve Endonezyalı şirketler için %0-21,4 ve nihai telafi edici vergiler ise %9,3-35,3 oranlarında yer alıyor.

Söz konusu ürünler 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20 ve 7220 90 80 kodları altında kayıtlı bulunuyor.

Ülke

Şirket

Nihai telafi edici vergi oranları

Nihai antidamping vergi oranları

Hindistan

Jindal Stainless Limited

4,3%

10%

Jindal Stainless Hisar Limited

4,3%

10%

Chromeni Steels Private Limited

7,5%

35,3%

Diğer Hint şirketler

7,5%

35,3%

Endonezya

PT. Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy

21,4%

9,3%

PT. Jindal Stainless Indonesia

0%

20,2%

İş birliği şirketleri

13,5%

19,3%

Diğer Endonezyalı şirketler

20,5%

19,3%

Etiketler: soğuk haddelenmiş paslanmaz paslanmaz yassı ürünler Avrupa Birliği kota ve vergiler 

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