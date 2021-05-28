Cuma, 28 Mayıs 2021 14:37:18 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Komisyonu, Hindistan ve Endonezya’dan ithal paslanmaz soğuk haddelenmiş çelik ürünlere geçici antidamping vergisi getirdiğini açıkladı.

Geçici antidamping vergileri Hindistan için %13,6-34,6 ve Endonezya için %19,9-20,2 oranlarında yer alıyor.

Soruşturma, Hindistan ve Endonezya’dan yapılan dampingli ithalatın bu dönemde %50’den fazla arttığını ve pazar paylarının neredeyse iki katına çıktığını doğruladı. İki ülkeden yapılan söz konusu ürünlerin ithalatı, AB üreticilerinin satış fiyatlarını %13,4’e kadar düşürdü.

Soruşturma, Avrupa Çelik Birliği’nin (EUROFER) başvurusu üzerine 30 Eylül 2020 tarihinde başlatılmıştı.

EUROFER Genel Direktörü Axel Eggert, “Bu geçici antidamping vergileri, AB pazarına satılan paslanmaz çeliğin damping etkilerinin azaltılmasına yönelik önemli bir ilk adım. Ayrıca telafi edici vergilerin de devreye girmesini bekliyoruz,” dedi.

17 Şubat 2021 tarihinden bu yana Avrupa Komisyonu, Hindistan ve Endonezya’dan ithal paslanmaz soğuk haddelenmiş çelik ürün ithalatına karşı telafi edici vergi soruşturması yürütüyor ve ön sonuçların 2021 yılının sonunda açıklanması planlanıyor.

Öte yandan, SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, bu yıl Mart ayında Avrupa Komisyonu, söz konusu önlemlerin geriye dönük uygulanabilmesi için Hindistan ve Endonezya’dan yapılan paslanmaz soğuk haddelenmiş çelik ürün ithalatının kayıt altına alınmasına karar vermişti.