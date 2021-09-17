AB, Çin ve Tayvan’dan ithal paslanmaz soğuk saca nihai antidamping vergisi getirdi

Cuma, 17 Eylül 2021 11:32:49 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Komisyonu, dönem sonu incelemesinin ardından Çin ve Tayvan’dan ithal paslanmaz soğuk saca nihai antidamping vergisi getirdiğini açıkladı.

1 Temmuz 2019 ile 30 Haziran 2020 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan inceleme, Avrupa Çelik Birliği’nin (EUROFER) başvurusu üzerine 25 Ağustos 2020 tarihinde başlatıldı.

Nihai antidamping vergisi Çinli şirketler için %24,4-25,3 ve Tayvanlı şirketler için %0-6,8 oranlarında yer alıyor.

Söz konusu ürünler 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20 ve 7220 90 80 kodları altında kayıtlı bulunuyor.