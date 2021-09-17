﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

AB, Çin ve Tayvan’dan ithal paslanmaz soğuk saca nihai antidamping vergisi getirdi

Cuma, 17 Eylül 2021 11:32:49 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Komisyonu, dönem sonu incelemesinin ardından Çin ve Tayvan’dan ithal paslanmaz soğuk saca nihai antidamping vergisi getirdiğini açıkladı.

1 Temmuz 2019 ile 30 Haziran 2020 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan inceleme, Avrupa Çelik Birliği’nin (EUROFER) başvurusu üzerine 25 Ağustos 2020 tarihinde başlatıldı.

Nihai antidamping vergisi Çinli şirketler için %24,4-25,3 ve Tayvanlı şirketler için %0-6,8 oranlarında yer alıyor.

Söz konusu ürünler 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20 ve 7220 90 80 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: soğuk haddelenmiş  kota ve vergiler  paslanmaz  yassı ürünler  Avrupa Birliği  paslanmaz  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

27 Ağu

ABD Güney Kore’den ithal sıcak saca yönelik incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı
27 Ağu

ArcelorMittal Asturias 1 No’lu galvanizleme hattını yenileyecek
26 Ağu

ABD Japonya’dan ithal sıcak saca yönelik incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı
26 Ağu

ABD Hindistan’dan ithal paslanmaz çelik çubuğa nihai antidamping vergisi getirdi
23 Ağu

ABD, Türkiye ve Avustralya’dan ithal sıcak saca yönelik antidamping vergilerini yükseltti