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AB Hindistan ve Endonezya’dan ithal paslanmaz soğuk haddelenmiş çeliğe telafi edici vergi soruşturması başlatacak

Çarşamba, 17 Şubat 2021 16:29:57 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Komisyonu, Hindistan ve Endonezya’dan ithal bazı paslanmaz soğuk haddelenmiş çelik ürünlerine yönelik telafi edici vergi soruşturması başlatacağını açıkladı. Avrupa Çelik Birliği’nin (EUROFER) 4 Ocak 2021 tarihinde yaptığı başvuru üzerine başlatılacak soruşturma, 1 Temmuz 2019 ve 30 Haziran 2020 tarihleri arasındaki dönemi kapsayacak.

Geçici önlemlerin 9 ay içerisinde açıklanması bekleniyor.

Soruşturmaya tabi olan ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20 ve 7220 90 80 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: Avrupa Birliği  yassı ürünler  paslanmaz  kota ve vergiler  soğuk haddelenmiş  paslanmaz  |  benzer haberler »


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