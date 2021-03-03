AB Hindistan ve Endonezya’dan ithal paslanmaz soğuk haddelenmiş çelik ürünleri kayıt altına alacak

Çarşamba, 03 Mart 2021 14:10:49 (GMT+3) | Brescia

Avrupa Komisyonu, Hindistan ve Endonezya’dan yapılan paslanmaz soğuk haddelenmiş çelik sac ve rulo ithalatının kayıt altına alınmasına karar verdi. Bu açıklama, Avrupa Çelik Birliği’nin (EUROFER) söz konusu ürünlere yönelik 30 Eylül 2020 tarihinde başlatılan antidamping soruşturmasının ve 21 Aralık 2020 tarihindeki kayıt talebine karşılık olarak yapıldı. Kayıt işlemi, söz konusu önlemlerin geriye dönük uygulanabilmesi için başlatıldı.

Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, “EUROFER, en son istatistiklerden yola çıkarak, soruşturma başlatıldıktan sonra ithalatta önemli bir artış görüldüğünü ve bunun, mevcut vergilerin olumlu etkisine ciddi anlamda zarar verdiğini öne sürdü,” ifadelerine yer verildi.

Avrupa Komisyonu şu anda “Hindistan ve Endonezya’dan söz konusu ürünlerin ithalatında damping yapıldığına dair yeterli kanıta sahip.” Söz konusu ürünlerin Hindistan’dan ithalatında %48,8 ve Endonezya’dan ithalatında da %15,6 ila %34,4 oranında damping yapıldığı iddia ediliyor. Hasarı ortadan kaldırma seviyesi ise Hindistan için %33,9 ve Endonezya için %44,1 oranında. Gelecekteki vergilerin ödenip ödenmeyeceği antidamping soruşturmasının sonucuna bağlı olacak.

Hindistan ile Endonezya menşeli ve kayıt işlemine tabi ürünler, 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20 ve 7220 90 80 kodları altında kayıtlı.