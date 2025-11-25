Kazakistan Ekibastuz’da yeni ferrosilis tesisini devreye aldı

Yerel basında çıkan haberlere göre Kazakistan merkezli EkibastuzFerroAlloys, Pavlodar bölgesindeki Ekibastuz’da yeni ferrosilis üretim tesisinde faaliyetlere başladı. Ülkenin metalürji sektörü için önemli bir dönüm noktası niteliğindeki tesis, Kazakistan’ın ferrosilis üretimini önemli ölçüde artırmayı hedefliyor.
Yeni tesisin öne çıkan özellikleri
- 92 milyar KZT (177,25 milyon $) toplam yatırım,
- Yıllık 240.000 mt FeSi75 kalite yüksek tenörlü ferrosilis üretim kapasitesi,
- %99,8 gaz arıtma verimliliği,
- 800 kişilik istihdam,
- Modern elektrikli fırın teknolojisi ve çevre dostu sistemler.
Yeni tesisle birlikte Kazakistan, çevreci üretim yöntemlerini yaygınlaştırmayı, Ekibastuz bölgesinde nitelikli sanayi iş gücünü korumayı, küresel ferrosilis pazarında rekabet gücünü artırmayı ve canlı talebe paralel olarak 50’den fazla ülkeye ihracat yapmayı hedefliyor.