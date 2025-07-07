Indian Metals and Ferro Alloys yeni ferrokrom tesisinin inşasına başladı

Hint ferrokrom ve ferroalyaj üreticisi Indian Metals and Ferro Alloys Limited (IMFA), 93 milyon $ yatırımla Odisha’da yeni ferrokrom tesisinin inşasına başladığını duyurdu.

Kapasitesi yıllık 100.000 mt seviyesinde yer alacak tesisle birlikte IMFA’nın ferrokrom üretim kapasitesi yıllık 384.000 mt’a çıkacak ve bu sayede şirket, ülkenin en büyük ferrokrom üreticisi haline gelecek.

Tesisin ilk fazının 2026-27 mali yılının birinci çeyreğinde devreye alınması planlanıyor.

Öte yandan IMFA, tesisine 70 MW hibrit enerji temin etmek üzere JSW Green Energy ile güçlerini birleştirdi.