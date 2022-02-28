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AB Çin’den ithal kalın levhaya uygulanan antidamping vergisine yönelik dönem sonu incelemesi başlattı

Pazartesi, 28 Şubat 2022 15:35:42 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Komisyonu Çin’den ithal alaşımsız ve diğer alaşımlı kalın levhaya uygulanan antidamping vergisine yönelik dönem sonu incelemesi başlattığını açıkladı.

Söz konusu inceleme Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) tarafından mevcut vergilerin sona ermesinin dampingli ithalatın devam etmesine sebep olacağı ve AB sanayisine zarar vereceği iddiasıyla yaptığı başvuru üzerine başlatıldı.

İnceleme 1 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasındaki dönemi kapsayacak ve en az 12, en fazla ise 15 ay içerisinde tamamlanacak.

İncelemeye tabi olan ürünler 7208512010, 7208519110, 7208519810, 7208529110, 7208902010, 7208908020, 7225406010 ve 7225990045 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: levha  yassı ürünler  Avrupa Birliği  kota ve vergiler  |  benzer haberler »

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