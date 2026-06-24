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AB’nin çeliğin eritildiği ve döküldüğü menşenin bildirilmesine ilişkin kural Ekim'de yürürlüğe girecek

Çarşamba, 24 Haziran 2026 12:21:17 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi, küresel çelik arzı fazlasının AB piyasası üzerindeki olumsuz etkilerini gidermeyi amaçlayan yeni rejimi için takvimini açıkladı. Mevcut çelik koruma önlemlerinin 30 Haziran 2026’da sona ermesinin ardından yürürlüğe girecek düzenlemenin 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren uygulanması hedefleniyor.

Düzenleme kapsamında getirilen çeliğin eritildiği ve döküldüğü menşenin bildirilmesine ilişkin kural ise 1 Ekim 2026 tarihinde yürürlüğe girecek. Avrupa Komisyonunun bu şartın yerine getirildiğini kanıtlamak için gerekli belgeleri ve uygulama kurallarını 31 Ağustos 2026’ya kadar belirlemesi gerekiyor. Komisyon, 30 Haziran 2028’e kadar söz konusu kural kapsamında toplanan bilgiler doğrultusunda vergiye tabi kotalardan yararlanabilmek için ürünün eritilip döküldüğü ülkenin esas alınmasının gerekli olup olmadığını değerlendirecek. Bu değerlendirme sonucunda komisyon, Avrupa Parlamentosu ve Konsey’e yeni bir yasama teklifi sunabilecek.

Bununla birlikte komisyon, 30 Haziran 2027 tarihine kadar yeni rejimin ürün kapsamının genişletilmesinin gerekip gerekmediğini inceleyecek. Bu değerlendirmede özellikle önemli miktarda çelik içeren veya çelikten üretilen ürünlerin, öncelikli olarak da düzenleme kapsamı dışında kalan nihai demir ve çelik ürünlerinin kapsama alınması konusu ele alınacak. Yeterli kanıt bulunursa komisyon gerekli değişiklikler için yasama teklifi sunacak.

Komisyon ayrıca 30 Haziran 2029’a kadar ve sonrasında her üç yılda bir, çelik değer zincirindeki tüm paydaşlarla kapsamlı istişareler gerçekleştirdikten sonra düzenlemenin etkinliğini değerlendirecek.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere yeni düzenleme kapsamında yıllık toplam vergiye tabi kota tonajı 18.345.922 mt olarak belirlenirken, kota dahilindeki ithalat, vergiden muaf olmaya devam edecek. Kota aşımında ise %50 oranında vergi uygulanacak. Bu oran, şu an yürürlükte olan %25 seviyesindeki koruma vergisine kıyasla ciddi bir artış anlamına geliyor. Ürün kategorisine bağlı olarak kota tonajlarında %90’a varan düşüşler görülecek. Ancak ülke bazında kota tahsisatlarına ilişkin detaylar henüz açıklanmadı. Kaynaklar, ülke bazındaki kota tonajlarının belirlenmesinde 2013 yılı ithalat hacimlerinin referans alınacağını düşünüyor. Van Bael & Bellis’ten bir kaynağa göre serbest ticaret anlaşması olan birçok ülkeyle yürütülen müzakereler hâlâ devam ettiğinden Avrupa Komisyonunun önlemleri 1 Temmuz’dan önce yürürlüğe sokması beklenmiyor. Kaynak ayrıca söz konusu düzenleme yürürlüğe girene kadar kotaların küresel bazda uygulanmaya devam edeceğini belirtti.

Açıklamaya göre küresel çelik arzı fazlasının 2024 yılında kaydedilen 602 milyon mt’dan 2027 yılında 721 milyon mt’a yükselmesi bekleniyor. AB, artan küresel arz fazlası, ticareti aksatacak uygulamalar ve üçüncü ülkeler tarafından alınan kısıtlayıcı önlemlerin Avrupa çelik sektörüne yönelik baskıyı artırdığını belirtti.


Etiketler: Avrupa Birliği Kota ve Vergiler İth/ihr İstatistikleri 

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