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AB, OECD üyesi olmayan ülkelerin atık ithalatı için ilk başvurularını aldı

Çarşamba, 26 Şubat 2025 15:56:50 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Komisyonu, atık sevkiyat yönetmeliğinde OECD üyesi olmayan ülkelere atık ihracatı konusunda daha sıkı kurallar getirildiğini açıkladı. Söz konusu kurallar arasında 21 Mayıs 2027 tarihinden itibaren atık ihracatının tamamen yasaklanması yer alıyor.

OECD üyesi olmayan ülkelerden resmi bir talep sunulması için belirlenen son tarih olan 21 Şubat 2025’ten önce 24 ülke AB'den tehlikesiz atık ithal etmeye uygun ülkeler listesine dahil olmak üzere başvuru yaptı. Söz konusu ülkeler arasında Bangladeş, Bosna-Hersek, Mısır, El Salvador, Hindistan, Endonezya, Kazakistan, Malezya, Moldova, Monako, Fas, Nijerya, Kuzey Makedonya, Pakistan, Filipinler, Suudi Arabistan, Sırbistan, Singapur, Tayvan, Tayland, Togo, Tunus, Ukrayna ve Vietnam yer alıyor. Komisyon bu başvuruları değerlendirecek ve 21 Kasım 2026 tarihine kadar AB’den atık ithal edilmesine izin verilecek OECD üyesi olmayan ülkelerin bir listesini hazırlayacak. Liste dışında kalan OECD üyesi olmayan ülkelere atık ihracatı 21 Mayıs 2027 tarihinden itibaren yasaklanacak. Bu liste düzenli olarak en az iki yılda bir güncellenecek. Belirlenen son tarihe kadar talepte bulunmamış olan ülkeler yine de komisyona başvuruda bulunabilecek.

Zamanında başvuru yapmayan yaklaşık 150 OECD üyesi olmayan ülkenin geri dönüştürülmüş malzemelerin uluslararası ticaretinin sorunsuz bir şekilde devam etmesini sağlamak için hızlı bir şekilde harekete geçmesi gerektiğini ifade eden Avrupa Geri Dönüşüm Endüstrileri Konfederasyonu EuRIC, ihracat yasağının bu ülkeler için ciddi bir risk olmaya devam ettiğini belirtti.


Etiketler: Avrupa Birliği Ticaret 

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