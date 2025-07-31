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AB Ağustos-Eylül dönemi için köşebent ve profile yönelik ülkeye özgü kota tonajlarını değiştirdi

Perşembe, 31 Temmuz 2025 15:40:29 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Komisyonu, Türkiye, Güney Kore ve İngiltere’den ithal genişliği 80 mm’nin üzerindeki I, U ve H profilleri içeren demir veya alaşımsız çelikten köşebent ve profile (Kategori 17) ilişkin koruma önleminde bazı değişikliklere gitti.

Söz konusu ülkelerin kendilerine ait kotaları bulunsa da mevcut kota döneminin bir ayı dolduğundan kota tonajındaki söz konusu değişiklikler 1 Ekim tarihinden önce geçerli olmayacak. Komisyon, ülkeye özgü %15 kota üst sınırı 1 Ağustos itibarıyla kaldırılacağı için 1 Ağustos - 30 Eylül dönemine ilişkin ülkelere ayrılacak kota tonajını değiştirdi. 1 Ağustos - 30 Eylül tarihleri arasındaki dönem için ayrılacak kota tonajları, 1 Ağustos itibarıyla küresel kota kapsamında kalan tonajların ticaret akışlarına göre orantılı olarak tahsis edilmesiyle belirlenecek. Kalan kotanın %40,28’i İngiltere, %33,52’si Türkiye, %7,81’i Güney Kore ve %18,39’u diğer ülkeler için ayrılacak.

1 Ekim itibarıyla İngiltere, Türkiye ve Güney Kore’ye tahsis edilecek kota tonajları (mt) aşağıdaki tabloda görülebilir.

Ülke 1 Ekim 2025 – 31 Aralık 2025 1 Ocak 2026 – 31 Mart 2026 1 Nisan 2026 – 30 Haziran 2026
Türkiye 22.892 22.394 22.643
Güney Kore 5.335 5.219 5.277
İngiltere 27.506 26.908 27.207
Diğer ülkeler 12.555 12.282 12.418

SteelOrbis’e konuşan kaynaklar, ülkeye özgü %15 üst sınırın kaldırılmasının, kota tonajını artırarak daha önceki dönemlerde kotasını hızla tüketen Türk ihracatçılar için olumlu etki yaratacağını belirtti.

Öte yandan komisyon, tespit edilen bazı yanlışlıklar nedeniyle 1 Ağustos itibarıyla metalik kaplamalı sac (4B) için “diğer ülkeler” kategorisi altında ayrılan kota tonajındaki ülkeye özgü %20'lik üst sınırı kaldırmaya karar verdiğini bildirdi. Daha önce Türkiye, Vietnam ve Japonya’nın her biri için diğer ülkeler kotası altında ayrılan tonaj 21.207 seviyesinde yer alıyordu. Bu değişiklik, söz konusu üç ülkenin “diğer ülkeler” kategorisi altındaki kota kullanımında herhangi bir sınırlamaya tabi tutulmayacağı anlamına geliyor.


Etiketler: Kaplamalı Profil Yassı Ürünler Uzun Ürünler Avrupa Birliği Kota ve Vergiler 

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