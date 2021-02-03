2020’de ABD’nin demir çelik üretim, tüketim ve ticareti geriledi

Çarşamba, 03 Şubat 2021 10:11:14 (GMT+3) | San Diego

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından yayımlanan “Maden Sanayi Araştırması” raporuna göre, 2020 yılında ABD’nin ham çelik üretimi 2019 yılının 87,8 milyon mt’undan %18 düşüşle 72 milyon mt olarak kaydedildi.

Ülkede toplam çelik üretiminin %30’unu yüksek fırınların üretimi gerçekleştirirken, elektrik ark ocaklarının üretimdeki payı %70 oldu. Bu oran 2019 yılında da aynı şekildeydi. Pik demir üretimi, 2019 yılında kaydedilen 22,3 milyon mt seviyesine kıyasla %19,3 düşerek 18 milyon mt olarak gerçekleşti.

2020 yılında çelik üreticilerinin sevkiyatları 2019 yılındaki 87,3 milyon mt’a kıyasla %18,7 düşüşle 71 milyon mt oldu. İnşaat sektörüne yapılan sevkiyatlar yerel piyasa sevkiyatlarının %46’sını oluştururken, bunu başta otomotiv olmak üzere %26 ile ulaştırma, %8 ile makine ve ekipman, %6 ile enerji, %5 ile ev aletleri ve %9 ile diğer ekipmanlar takip etti.

2020 yılında ABD’de görünür çelik tüketimi, 2019 yılındaki 100 milyon mt’a kıyasla %18 düşerek 82 milyon mt oldu. Servis merkezlerinin yıl sonu stokları, 2019 yılının sonundaki 7,4 milyon mt’a kıyasla 6 milyon mt oldu.

ABD’nin 2020 yılı çelik ithalatı ise 25,3 milyon mt’dan %20,6 düşerek 20,1 milyon mt seviyesinde kaydedildi. İhracat da 2019 yılının 6,7 milyon mt seviyesinden %14,9 düşüşle 5,7 milyon mt oldu.