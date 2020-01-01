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Çin çıkışlı levha fiyatları tatil öncesinde sabit kaldı, görünüm olumlu

Çin’de çelik levha ihracat teklifleri haftalık bazda yatay seyrederek Nisan sevkiyatlı olmak üzere 640-650$/mt FOB aralığında yer aldı.

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