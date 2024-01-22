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Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları Kasım ayında aylık %19,3 düştü

Pazartesi, 22 Ocak 2024 13:53:20 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre, Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %19,3 ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 745.355 mt’a kıyasla %20 düşüşle 595.900 mt seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu sevkiyatın %74,8’i iç piyasaya, kalan %25,2’si ise ihracat piyasalarına yapıldı. Kasım ayında ülkenin sıcak sac ve levha üretimi ise aylık %16,9 ve yıllık %22,8 düşüşle 584.504 mt oldu.

Bununla birlikte söz konusu ayda ülkenin sıcak şerit sevkiyatı ise aylık %3,7 artış ve yıllık %1,6 düşüşle 1,3 milyon mt seviyesinde yer alırken, sevkiyatın %20,7’si iç piyasaya, %79,3’ü ise ihracat piyasalarına sevk edildi. Aynı ayda ülkenin sıcak şerit üretimi aylık %2,9 ve yıllık %6,8 artışla 1,33milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Sıcak Sac Levha Yassı Ürünler Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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