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Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları Şubat ayında aylık %8,9 arttı

Çarşamba, 17 Nisan 2024 12:59:08 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre, Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatı bu yılın Şubat ayında bir önceki aya kıyasla %8,9 artış ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 755.044 mt’a kıyasla %9,1 düşüşle 686.633 mt seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu sevkiyatın %74,6’sı iç piyasaya, kalan %25,4’ü ise ihracat piyasalarına yapıldı. Şubat ayında ülkenin sıcak sac ve levha üretimi ise aylık %0,3 artış ve yıllık %1,3 düşüşle 705.080 mt oldu.

Bununla birlikte söz konusu ayda ülkenin sıcak şerit sevkiyatı ise aylık %15,1 ve yıllık %11,4 düşüşle 1,11 milyon mt seviyesinde yer alırken, sevkiyatın %22,6’sı iç piyasaya, %77,4’ü ise ihracat piyasalarına gerçekleştirildi. Aynı ayda ülkenin sıcak şerit üretimi aylık %12,1 düşüş ve yıllık %6,7 artışla 1,19 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Levha Sıcak Sac Yassı Ürünler Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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