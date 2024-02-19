Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları Aralık ayında aylık %0,4 arttı

Pazartesi, 19 Şubat 2024 12:29:30 (GMT+3) | İstanbul

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre, Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %0,4 artış ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 701.829 mt’a kıyasla %14,1 düşüşle 602.465 mt seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu sevkiyatın %73,6’sı iç piyasaya, kalan %26,4’ü ise ihracat piyasalarına yapıldı. Aralık ayında ülkenin sıcak sac ve levha üretimi ise aylık %0,5 ve yıllık %12,8 düşüşle 580.694 mt oldu.

Bununla birlikte söz konusu ayda ülkenin sıcak şerit sevkiyatı ise aylık %2,8 düşüş ve yıllık %10,1 artışla 1,28 milyon mt seviyesinde yer alırken, sevkiyatın %19,9’u iç piyasaya, %80,1’i ise ihracat piyasalarına sevk edildi. Aynı ayda ülkenin sıcak şerit üretimi aylık %4,2 düşüş ve yıllık %6,3 artışla 1,28 milyon mt seviyesinde kaydedildi.