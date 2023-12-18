﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları Ekim ayında aylık %6,6 azaldı

Pazartesi, 18 Aralık 2023 12:27:06 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatı bu yılın Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %6,6 ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 800.066 mt’a kıyasla %7,7 düşüşle 738.263 mt seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu sevkiyatın %71,9’u iç piyasaya, kalan %28,1’i de ihracat piyasalarına yapıldı. Ekim ayında ülkenin sıcak sac ve levha üretimi ise aylık %3,7 ve yıllık %6 düşüşle 702.358 mt oldu.

Bununla birlikte söz konusu ayda Japonya’nın sıcak şerit sevkiyatı aylık %4,9 düşüşle ve yıllık %3,2 artışla 1,28 milyon mt seviyesinde yer alırken bu sevkiyatın %22,9’u iç piyasaya, %77,1’i de ihracat piyasalarına gerçekleştirildi. Aynı ayda ülkenin sıcak şerit üretimi aylık %7,6 ve yıllık %3,3 artışla 1,30 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Levha Sıcak Sac Yassı Ürünler Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Romanya’da yerel yassı mamul fiyatları yaklaşan tatilin etkisiyle sabit kaldı

30 Kas | Yassı Ürünler ve Slab

İtalya’nın AB dışı ülkelerden yaptığı çelik ithalatı Ocak-Eylül döneminde düşerken ihracat arttı

20 Kas | Çelik Haberler

Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları Eylül ayında aylık %17,5 arttı

17 Kas | Çelik Haberler

Romanya’da yerel yassı mamul fiyatları yatay seyretse de artış bekleniyor

10 Kas | Yassı Ürünler ve Slab

Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları Ağustos ayında aylık %10,1 düştü

17 Eki | Çelik Haberler

Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları Temmuz ayında aylık %8 arttı

25 Eyl | Çelik Haberler

İtalya’nın AB dışı ülkelerden yaptığı çelik ithalatı Ocak-Haziran döneminde düşerken ihracat arttı

29 Ağu | Çelik Haberler

Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları Haziran ayında aylık %6,1 düştü

21 Ağu | Çelik Haberler

Romanya’da yerel yassı mamul fiyatları belirsiz piyasa görünümü nedeniyle sabit kaldı

18 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

Romanyalı yassı mamul üreticisi fiyatlarını sabit tutarken, tüccarlar aşağı çekti

28 Tem | Yassı Ürünler ve Slab