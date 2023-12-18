Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları Ekim ayında aylık %6,6 azaldı

Pazartesi, 18 Aralık 2023 12:27:06 (GMT+3) | İstanbul

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatı bu yılın Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %6,6 ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 800.066 mt’a kıyasla %7,7 düşüşle 738.263 mt seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu sevkiyatın %71,9’u iç piyasaya, kalan %28,1’i de ihracat piyasalarına yapıldı. Ekim ayında ülkenin sıcak sac ve levha üretimi ise aylık %3,7 ve yıllık %6 düşüşle 702.358 mt oldu.

Bununla birlikte söz konusu ayda Japonya’nın sıcak şerit sevkiyatı aylık %4,9 düşüşle ve yıllık %3,2 artışla 1,28 milyon mt seviyesinde yer alırken bu sevkiyatın %22,9’u iç piyasaya, %77,1’i de ihracat piyasalarına gerçekleştirildi. Aynı ayda ülkenin sıcak şerit üretimi aylık %7,6 ve yıllık %3,3 artışla 1,30 milyon mt seviyesinde kaydedildi.