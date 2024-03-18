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Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları Ocak ayında aylık %3,6 arttı

Pazartesi, 18 Mart 2024 14:21:31 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre, Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatı bu yılın Ocak ayında bir önceki aya kıyasla %3,6 artış ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 678.799 mt’a kıyasla %7,6 düşüşle 627.343 mt seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu sevkiyatın %73,6’sı iç piyasaya, kalan %26,4’ü ise ihracat piyasalarına yapıldı. Aralık ayında ülkenin sıcak sac ve levha üretimi ise aylık %21 artış ve yıllık %6,7 düşüşle 702.845 mt oldu.

Bununla birlikte söz konusu ayda ülkenin sıcak şerit sevkiyatı ise aylık %0,7 düşüş ve yıllık %5,8 artışla 1,29 milyon mt seviyesinde yer alırken, sevkiyatın %17,6’sı iç piyasaya, %82,4’ü ise ihracat piyasalarına sevk edildi. Aynı ayda ülkenin sıcak şerit üretimi aylık %5,1 ve yıllık %6,9 artışla 1,35 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Levha Sıcak Sac Yassı Ürünler Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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