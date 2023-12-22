İtalya’nın AB dışı ülkelerden yaptığı çelik ithalatı Ocak-Ekim döneminde hafifçe düşerken ihracat arttı

Cuma, 22 Aralık 2023 14:19:59 (GMT+3) | Brescia

İtalyan çelik üreticileri birliği Federacciai tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılın Ocak-Ekim döneminde İtalya’nın AB dışı ülkelerden (İngiltere hariç) çelik ithalatı Ocak-Eylül döneminde kaydedilen trendi sürdürdü. İthalat düşüş, ihracat ise artış gösterdi.

Söz konusu dönemde İtalya’nın AB dışı ülkelerden çelik ithalatı yıllık %0,3 düşüşle 9,57 milyon mt olurken AB dışı ülkelere çelik ihracatı yıllık %4,3 artışla 2,73 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bahsi geçen dönemde ülkenin AB dışı ülkelerden uzun mamul ithalatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %13,5 düşerken yassı mamul ithalatı da %1 azaldı. Yılın ilk 10 ayında diğer profil ve inşaat demiri ithalatı sırasıyla yıllık %71,4 ve yıllık %20 artarken, filmaşin ithalatı geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 299.000 mt’a kıyasla %22,4 düşerek 232.000 mt oldu. Ticari profil ithalatı 2022 yılının Ocak-Ekim döneminde kaydedilen 234.000 mt’a kıyasla %11,5 düşüşle 207.000 mt seviyesine indi. Geçtiğimiz yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında yassı mamul segmentinde soğuk sac ithalatı %43,5 ve organik kaplamalı sac ithalatı ise %46,4 geriledi.

Öte yandan İtalya’nın AB dışı ülkelere yaptığı uzun mamul ve yassı mamul ihracatı söz konusu dönemde sırasıyla yıllık %27,8 ve yıllık %0,9 yükseldi. Ray, paralel flanş, diğer profil, inşaat demiri ve filmaşin ihracatı sırasıyla yıllık %103,6, %133,3 %250, %53,8 ve %33,5 artış kaydetti. Söz konusu dönemde H-profil ihracatı yıllık %53,3 azalırken ticari profil ihracatı geçtiğimiz yılın ilk 10 ayında kaydedilen 118.000 mt’a kıyasla %17,8 düşüşle 97.000 mt oldu. Yassı mamul segmentinde ise rulo ihracatı yıllık %50 ve krom kaplamalı levha ihracatı yıllık %75 azalırken toplam sıcak sac ve geniş levha ihracatı da geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 197.000 mt’a kıyasla %35,5 artış kaydederek 267.000 mt seviyesinde kaydedildi.

Aynı dönemde birincil imalat ürünleri ithalatı yıllık %16,4 artarken ihracatı ise yıllık %4,8 geriledi. İkincil imalat ürünleri segmentinde de ithalat yıllık %21,2 ve ihracat yıllık %3,3 düşüş kaydetti.

İthalat ve ihracat tonajlarının detayları bin metrik ton cinsinden aşağıdaki tabloda görülebilir:

Ürünler İthalat İhracat Fark Ocak-Ekim 2022 Ocak-Ekim 2023 Değişim (%) Ocak-Ekim 2022 Ocak-Ekim 2023 Değişim (%) Ocak-Ekim 2022 Ocak-Ekim 2023 İngot ve yarı ürünler 2.449 2.513 2,6 179 203 13,4 -2.270 -2.310 Uzun ürünler 614 531 -13,5 511 653 27,8 -103 122 Yassı ürünler 6.024 5.965 -1 658 664 0,9 -5.366 -5.301 Birincil imalat ürünleri 421 490 16,4 1.145 1.090 -4,8 724 600 İkincil imalat ürünleri (*) 99 78 -21,2 123 119 -3,3 24 41 TOPLAM 9.607 9.577 -0,3 2.616 2.729 4,3 -6.991 -6.848

(*) Ağır yapısal şekiller ve iskelet malzemeleri, kaynaklı profil, boru bağlantı elemanları, flanş, baklavalı sac, iri taneli kum ve toz