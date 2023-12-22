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İtalya’nın AB dışı ülkelerden yaptığı çelik ithalatı Ocak-Ekim döneminde hafifçe düşerken ihracat arttı

Cuma, 22 Aralık 2023 14:19:59 (GMT+3)   |   Brescia
       

İtalyan çelik üreticileri birliği Federacciai tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılın Ocak-Ekim döneminde İtalya’nın AB dışı ülkelerden (İngiltere hariç) çelik ithalatı Ocak-Eylül döneminde kaydedilen trendi sürdürdü. İthalat düşüş, ihracat ise artış gösterdi.

Söz konusu dönemde İtalya’nın AB dışı ülkelerden çelik ithalatı yıllık %0,3 düşüşle 9,57 milyon mt olurken AB dışı ülkelere çelik ihracatı yıllık %4,3 artışla 2,73 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bahsi geçen dönemde ülkenin AB dışı ülkelerden uzun mamul ithalatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %13,5 düşerken yassı mamul ithalatı da %1 azaldı. Yılın ilk 10 ayında diğer profil ve inşaat demiri ithalatı sırasıyla yıllık %71,4 ve yıllık %20 artarken, filmaşin ithalatı geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 299.000 mt’a kıyasla %22,4 düşerek 232.000 mt oldu. Ticari profil ithalatı 2022 yılının Ocak-Ekim döneminde kaydedilen 234.000 mt’a kıyasla %11,5 düşüşle 207.000 mt seviyesine indi. Geçtiğimiz yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında yassı mamul segmentinde soğuk sac ithalatı %43,5 ve organik kaplamalı sac ithalatı ise %46,4 geriledi.

Öte yandan İtalya’nın AB dışı ülkelere yaptığı uzun mamul ve yassı mamul ihracatı söz konusu dönemde sırasıyla yıllık %27,8 ve yıllık %0,9 yükseldi. Ray, paralel flanş, diğer profil, inşaat demiri ve filmaşin ihracatı sırasıyla yıllık %103,6, %133,3 %250, %53,8 ve %33,5 artış kaydetti. Söz konusu dönemde H-profil ihracatı yıllık %53,3 azalırken ticari profil ihracatı geçtiğimiz yılın ilk 10 ayında kaydedilen 118.000 mt’a kıyasla %17,8 düşüşle 97.000 mt oldu. Yassı mamul segmentinde ise rulo ihracatı yıllık %50 ve krom kaplamalı levha ihracatı yıllık %75 azalırken toplam sıcak sac ve geniş levha ihracatı da geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 197.000 mt’a kıyasla %35,5 artış kaydederek 267.000 mt seviyesinde kaydedildi.

Aynı dönemde birincil imalat ürünleri ithalatı yıllık %16,4 artarken ihracatı ise yıllık %4,8 geriledi. İkincil imalat ürünleri segmentinde de ithalat yıllık %21,2 ve ihracat yıllık %3,3 düşüş kaydetti.

İthalat ve ihracat tonajlarının detayları bin metrik ton cinsinden aşağıdaki tabloda görülebilir:

Ürünler  

İthalat  

İhracat  

Fark  

Ocak-Ekim 2022  

Ocak-Ekim 2023  

Değişim (%)  

Ocak-Ekim 2022  

Ocak-Ekim 2023  

Değişim (%)  

Ocak-Ekim 2022  

Ocak-Ekim 2023  

İngot ve yarı ürünler  

2.449 

2.513 

2,6 

179 

203 

13,4 

-2.270 

-2.310 

Uzun ürünler  

614 

531 

-13,5 

511 

653 

27,8 

-103 

122 

Yassı ürünler  

6.024 

5.965 

-1 

658 

664 

0,9 

-5.366 

-5.301 

Birincil imalat ürünleri  

421 

490 

16,4 

1.145 

1.090 

-4,8 

724 

600 

İkincil imalat ürünleri (*)  

99 

78 

-21,2 

123 

119 

-3,3 

24 

41 

TOPLAM  

9.607 

9.577 

-0,3 

2.616 

2.729 

4,3 

-6.991 

-6.848 

(*) Ağır yapısal şekiller ve iskelet malzemeleri, kaynaklı profilboru bağlantı elemanları, flanş, baklavalı sac, iri taneli kum ve toz


Etiketler: Kaplamalı Filmaşin Levha İnşaat Demiri Profil Sıcak Sac Uzun Ürünler Yassı Ürünler İtalya Avrupa Birliği İth/ihr İstatistikleri 

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