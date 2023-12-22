İtalya’nın AB dışı ülkelerden yaptığı çelik ithalatı Ocak-Ekim döneminde hafifçe düşerken ihracat arttı

İtalyan çelik üreticileri birliği Federacciai tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılın Ocak-Ekim döneminde İtalya’nın AB dışı ülkelerden (İngiltere hariç) çelik ithalatı Ocak-Eylül döneminde kaydedilen trendi sürdürdü. İthalat düşüş, ihracat ise artış gösterdi.
Söz konusu dönemde İtalya’nın AB dışı ülkelerden çelik ithalatı yıllık %0,3 düşüşle 9,57 milyon mt olurken AB dışı ülkelere çelik ihracatı yıllık %4,3 artışla 2,73 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Bahsi geçen dönemde ülkenin AB dışı ülkelerden uzun mamul ithalatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %13,5 düşerken yassı mamul ithalatı da %1 azaldı. Yılın ilk 10 ayında diğer profil ve inşaat demiri ithalatı sırasıyla yıllık %71,4 ve yıllık %20 artarken, filmaşin ithalatı geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 299.000 mt’a kıyasla %22,4 düşerek 232.000 mt oldu. Ticari profil ithalatı 2022 yılının Ocak-Ekim döneminde kaydedilen 234.000 mt’a kıyasla %11,5 düşüşle 207.000 mt seviyesine indi. Geçtiğimiz yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında yassı mamul segmentinde soğuk sac ithalatı %43,5 ve organik kaplamalı sac ithalatı ise %46,4 geriledi.
Öte yandan İtalya’nın AB dışı ülkelere yaptığı uzun mamul ve yassı mamul ihracatı söz konusu dönemde sırasıyla yıllık %27,8 ve yıllık %0,9 yükseldi. Ray, paralel flanş, diğer profil, inşaat demiri ve filmaşin ihracatı sırasıyla yıllık %103,6, %133,3 %250, %53,8 ve %33,5 artış kaydetti. Söz konusu dönemde H-profil ihracatı yıllık %53,3 azalırken ticari profil ihracatı geçtiğimiz yılın ilk 10 ayında kaydedilen 118.000 mt’a kıyasla %17,8 düşüşle 97.000 mt oldu. Yassı mamul segmentinde ise rulo ihracatı yıllık %50 ve krom kaplamalı levha ihracatı yıllık %75 azalırken toplam sıcak sac ve geniş levha ihracatı da geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 197.000 mt’a kıyasla %35,5 artış kaydederek 267.000 mt seviyesinde kaydedildi.
Aynı dönemde birincil imalat ürünleri ithalatı yıllık %16,4 artarken ihracatı ise yıllık %4,8 geriledi. İkincil imalat ürünleri segmentinde de ithalat yıllık %21,2 ve ihracat yıllık %3,3 düşüş kaydetti.
İthalat ve ihracat tonajlarının detayları bin metrik ton cinsinden aşağıdaki tabloda görülebilir:
|
Ürünler
|
İthalat
|
İhracat
|
Fark
|
Ocak-Ekim 2022
|
Ocak-Ekim 2023
|
Değişim (%)
|
Ocak-Ekim 2022
|
Ocak-Ekim 2023
|
Değişim (%)
|
Ocak-Ekim 2022
|
Ocak-Ekim 2023
|
İngot ve yarı ürünler
|
2.449
|
2.513
|
2,6
|
179
|
203
|
13,4
|
-2.270
|
-2.310
|
614
|
531
|
-13,5
|
511
|
653
|
27,8
|
-103
|
122
|
6.024
|
5.965
|
-1
|
658
|
664
|
0,9
|
-5.366
|
-5.301
|
Birincil imalat ürünleri
|
421
|
490
|
16,4
|
1.145
|
1.090
|
-4,8
|
724
|
600
|
İkincil imalat ürünleri (*)
|
99
|
78
|
-21,2
|
123
|
119
|
-3,3
|
24
|
41
|
TOPLAM
|
9.607
|
9.577
|
-0,3
|
2.616
|
2.729
|
4,3
|
-6.991
|
-6.848
(*) Ağır yapısal şekiller ve iskelet malzemeleri, kaynaklı profil, boru bağlantı elemanları, flanş, baklavalı sac, iri taneli kum ve toz