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Çin çıkışlı levha fiyatları artan maliyetler ve iyi yerel talep nedeniyle 10$/mt daha arttı

Çin’den dış piyasalara verilen çelik levha tekliflerinde fiyatlar Ocak sevkiyatlı olmak üzere çoğunlukla 535-545$/mt FOB aralığında duyuldu.

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