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Küresel kütük piyasasına bakış: Toparlanma görüldüğü söylenemese de piyasa daha iyi durumda

- Küresel kütük piyasasında beklentiler bu hafta Çin’de ithalatın yeniden başlaması, Güneydoğu Asya’ya yapılan bağlantılarda ...

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