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BDT çıkışlı kütük fiyatları Latin Amerika ve Kuzey Afrika’dan gelen talep sayesinde sabit

BDT kütük ihracat piyasasındaki beklentiler, hurda fiyatlarındaki gevşeme nedeniyle bu hafta düşüş gösterse de, Latin Amerika ve ...

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