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< Uzun Ürünler ve Kütük

Güneydoğu Asya’da kütük bağlantı fiyatları beklentilerin toparlanmasıyla 630$/mt CFR’ın üzerine çıktı

Çin’in kütük ithalatına yeniden başlayacağına yönelik çıkan haberler sonucunda Güneydoğu Asya piyasasında beklentiler hafifçe toparlandı.

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