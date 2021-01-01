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Mısır’da kütük alımı yapıldı ancak stok alımlar tamamlanmadı

Birçok uluslararası kütük satıcısı yeni alım döneminde stok alım yapmaya dönmesini beklenen Mısırlı alıcıların fiyatları ...

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