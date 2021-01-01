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< Uzun Ürünler ve Kütük

Son fiyat artışlarının ardından Güneydoğu Asya’daki kütük talebi teklifleri daha da yükseltmeye yetmeyebilir

Çin’in kütük ithalatına yeniden başlaması ve bu haftanın başında bildirilen yüksek fiyatlı bazı bağlantıların ardından, ...

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