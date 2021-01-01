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Hindistan kütük ihracat piyasasında görünüm iyileşti ama fiyatlar sabit kaldı

Çin’in ithal kütük için fiyat sorgularını artırmasıyla birlikte Hindistan kütük ihracat piyasasında görünüm biraz iyileşti, ...

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