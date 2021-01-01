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Çin kütük ithalatına döndü, 100.000 mt’un üzerinde alım yapıldı

Çin’de yerel kütük fiyatlarındaki son artış ve ithal tekliflerde geçtiğimiz hafta görülen düşüş, Çin’de uzun bir aradan sonra ...

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