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< Uzun Ürünler ve Kütük

İran çıkışlı kütük için kabul görebilir fiyat seviyesi daha da düştü

İranlı üreticiler, yetersiz talep ve küresel piyasalarda çoğunlukla olumsuz olan beklentiler nedeniyle hedefledikleri fiyat seviyelerine erişemedi.

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