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Küresel kütük piyasasına bakış: Piyasa zayıflıyor ancak gözle görünür bir durgunluk işareti yok

- Bu hafta, uluslararası kütük piyasasına yönelik beklentiler daha da kötüleşti ve başlıca ihracatçıların çoğu, fiyatlarını ...

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