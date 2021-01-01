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İran çıkışlı kütük fiyatları güçlü Çin piyasasından destek görüyor

İranlı kütük tedarikçileri Çin’den gelen talepteki artıştan ve ülkedeki çelik üretimi, çevre kirliliği ve enerji tüketimine ...

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