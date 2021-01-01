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Hint çelik üreticisi kütük ihalesini beklediğinden daha yüksek fiyattan kapadı

Piyasa kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, Hindistan’ın büyük çelik üreticilerinden biri 30.000 mt, 150 mm kütük için ...

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