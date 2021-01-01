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< Uzun Ürünler ve Kütük

Körfez ülkelerindeki üreticiler için kütük ihracatı hala iyi bir seçenek

Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) bölgesinin yerel pazarlarında kütük ticareti, özellikle uzun mamullere yönelik düşük talep ...

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