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< Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’de kütük ithalatı durgun, ihracat hala bir seçenek

Türkiye’de ithal kütüğe yönelik görüşmeler, alıcıların karşı teklifleri tedarikçilerin beklentilerinin çok altında olduğu için, durgun.

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