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Çin’in ithal kütük için karşı teklifleri yükseldi ama ticaret çok hareketli değil

Çin, tatillerden sonra kütük ithalatına kaldığı yerden devam ediyor. Ama şimdilik bağlantılar kısıtlı, çünkü tedarikçiler ...

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