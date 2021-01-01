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< Uzun Ürünler ve Kütük

BDT çıkışlı kütük arzı sınırlı, ihracatçılar düşük seviyelerden satış yapmak zorunda

BDT kütük ihracat piyasasındaki durum bu hafta, Çin dahil büyük pazarlardan gelen talebin yavaşlaması sebebiyle kötüleşti.

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