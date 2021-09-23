Çin Ulusal Kalkınma ve Refah Komisyonu çelik üretimindeki kontrolünü artırmak amacıyla yeni bir sistem duyurdu

Perşembe, 23 Eylül 2021 15:13:11 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal Kalkınma ve Refah Komisyonu (NDRC), 16 Eylül tarihi itibarıyla, Toplam Enerji Tüketiminde ve Enerji Yoğunluğunda İki Taraflı Kontrol Sistemi’ni duyurdu.

Söz konusu sistem, inşaatı devam eden, inşaatı tamamlanmış veya halihazırda devreye alınmış enerji tüketimi yüksek olan projelerin listesinin oluşturulmasını ve listeyle birlikte bu alanda yapılacak iyileştirme planlarının NDRC’ye ibraz edilmesini gerektiriyor.

Öte yandan, NDRC, yüksek enerji tüketimi olan yeni projelere yönelik yönetmeliği güçlendirecek.

Qinghai, Ningxia, Guangxi, Guangdong, Fujian, Yunnan, Jiangsu ve Hubei gibi pek çok eyalet, toplam enerji tüketimi açısından yüksek seviye uyarı bölgeleri arasında yer alıyor. Bu durum, söz konusu eyaletlerde, ham çelik üretimine getirilen kısıtlamaların, bu yılın sonuna kadar daha da sıkılaştırılacağı anlamına geliyor. Jiangsu eyaletinde, üretime getirilen kısıtlamalar kapsamında, kapasite kullanım oranları, bu ayın sonuna kadar %30-50’ye çekilecek.

2025 yılına kadar, ikili kontrol sistemini geliştirip enerji verimliliğini artıracak. 2030 yılına kadar, Çin, enerji tüketimini düşürecek ve enerji tüketimi yapısını optimize edecek. Özellikle, fosil yakıt tüketimi yüksek olan tüm eyaletlerin, enerji etütlerini artırması bekleniyor.