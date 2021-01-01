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< Uzun Ürünler ve Kütük

Kardemir kütük satışlarını açtı

Kardemir bugün yerel kütük satışlarını S235JR kalite için 623$/mt fabrika çıkışı, S420-B420 kalite için ise 628$/mt fabrika ...

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