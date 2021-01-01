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Kardemir iç piyasada 40.000 mt’dan fazla kütük sattı

Kardemir bugün, 17 Aralık tarihinde iç piyasa kütük satışlarını açtı. Üreticinin fiyatları, 24 Kasım Çarşamba günündeki liste ...

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