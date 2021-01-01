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< Uzun Ürünler ve Kütük

Kardemir 80.000 mt'un üzerinde kütük sattı

Bugün, Kardemir kütük satışlarını açtı ve birkaç saat içerisinde, yaklaşık 80.500 mt'dan fazla satış yapmasının ardından, ...

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