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İçdaş uzun mamul fiyatlarını dolar bazında sabit tuttu

İçdaş, Türkiye Merkez Bankası’nın faiz oranını düşürmesinden sonra Türk lirasının ABD doları karşısında hızlı bir şekilde değer ...

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