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Hindistan çıkışlı kütük fiyatları yeni bağlantılarda yükseldi, yeni bir ihale açıldı

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Hindistan çıkışlı kütük ticareti arttı ve satıcılar global piyasadaki yükseliş, ...

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