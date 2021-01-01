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Güneydoğu Asya’daki ithal filmaşin alımlarında fiyatlar daha da düştü

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, tüccarlar bazı indirimlere giderek Güneydoğu Asya’ya Malezya çıkışlı filmaşin ...

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