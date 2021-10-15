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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’de ABD çıkışlı hurda fiyatları 490$/mt CFR’a çıktı, yeni artışlar bekleniyor

Türk üreticiler deep sea çıkışlı hurda bağlantısı yapmaya çalıştığı için, fiyatlar hızlı bir şekilde artmaya devam etti.

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