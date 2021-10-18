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< Hurda ve Hammadde

Türkiye gemi hurdası piyasasında fiyatlar ciddi bir yukarı yönlü düzeltme gördü

Türkiye yerel gemi hurdası piyasasında 8 Eylül tarihinden beri yatay bir seyir izleyen alış fiyatlarının global piyasadaki seyri ...

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