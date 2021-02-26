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Küresel pik demir tedarikçileri yeni satışlarla birlikte fiyatlarını agresif şekilde artırdı

BDT’li pik demir tedarikçileri, geleneksel pazarları olan ABD piyasasına verdikleri teklifleri artırma fırsatını kaçırmadı.

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